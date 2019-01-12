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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
12.01.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti

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İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti

İZMİR'de iki gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Bu alanlarda uzun kuyruklar oluşturan araçlar yolda kaldı, trafik kilitlendi. Belediye ekipleri ise yağmur sularının tahliyesi için aralıksız görev yaptı.

Bu arada Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yarın İzmir'i terk edecek olan yağışlı hava, gelecek hafta rüzgarın yön değiştirmesiyle, soğukla birlikte dönecek.

İzmir'de hafta içinde soğuk havanın ardından başlayan ve iki gündür sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent genelinde etkili oldu. Yağışlardan dolayı birçok bölgede kent sakinleri büyük güçlükler yaşadı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bunun üzerine ekipler, alt geçide araç geçişini iş makinesi ve şeritlerle kapattı, bir yandan da su tahliye çalışması yaptı.

İzmirde sağanak yağış hayatı felç etti

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI, TRAFİK FELÇ OLDU

Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi başta olmak üzere, cadde ve sokaklardaki su seviyesinin yükselmesi üzerine birçok araç yollarda kaldı. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluştu, trafik felç oldu. Araçların sudan kurtarılması için çalışan çekiciler, zaman zaman yetersiz kaldı. Karşıyaka Nebil Susup Sokak'ta ise çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilip, hasara neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de su tahliye çalışmalarını sürdürdü.

İzmirde sağanak yağış hayatı felç etti

REKOR YAĞIŞ

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmir geneline iki günde rekor düzeyde yağış düştü. Buna göre, iki günde metrekareye Buca'da 182, Kemalpaşa'da 197,2, Konak'ta 153,2, Narlıdere 150,9 kilogram yağmur yağdı. Yetkililer, yağışlı havanın bugün akşama kadar devam edeceğini, yarın kentin yağışsız bir gün geçireceğini, ancak gelecek hafta rüzgar yönünün değişmesiyle yağışların soğuk havayla birlikte döneceğini ifade etti.

İzmirde sağanak yağış hayatı felç etti


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