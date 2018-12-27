İzmir'de PKK operasyonu! Gözaltılar var...
İzmir merkezli yapılan PKK/KCK operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alınması için harekete geçildi. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital malzeme PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren kitap ve dergi ele geçirildi.
Operasyonla ilgili Başsavcılık’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan C. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İzmir il ve ilçelerinde 15 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonel çalışmada şüphelilerden Cüneyt G., Ahmet A., Faruk D., Zeliha A., Mehmet R.A., Veysi K., Halit D., Ahmet G., Zühal Ç., Mehmet Z.G., Ümran A. ve Buse E. yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikamet aramalarında bol miktarda dijital malzeme PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren kitap ve dergi ele geçirilmiştir.
Ayrıca şüpheli Ahmet Gültekin’in ikamet aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirilmiştir.
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