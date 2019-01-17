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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
17.01.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

İzmir'de pes dedirten olay! Özel bir firmaya ait...

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İzmir'de pes dedirten olay! Özel bir firmaya ait...

İzmir'de, Torbalı merkezli özel bir firmaya ait vidanjör, bölgeden topladığı ve içeriğinde ne olduğu belirlenemeyen atıkları sıvıları Tire'de dereye dökerken yakalandı.

Bu kadarına da pes dedirten olay, Tire ilçesi TOKİ Mahallesi gençlik deresi mevkiinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait olan ve Küçük Menderes Havzası’nda çalışan bir vidanjör, deposunda bulunan atık sıvıları ilçede boşaltırken yakalandı. Vidanjörün boşaltım yaptığını fark eden bir vatandaş, durumu hemen zabıtaya haber verdi. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa süre içerisinde döküm alanına geldi. Vidanjörü suçüstünde yakalayan zabıtalar; jandarma, İzmir Su ve Kanalizayon (İZSU) ve Çiftçi Malları Koruma ekiplerini de bölgeye çağırdı. Vidanjörü kullanan şahıs, atıkların kimyasal değil evsel atık olduğunu iddia etti.

CEZA KESİLDİ

Zabıta ekipleri bunun üzerine vidanjördeki atık sıvıdan numune aldı. Numunelerin, tahlil için İzmir İl Çevre Müdürlüğü’ne gönderileceği ifade edilirken, dereye atıkları boşaltan firmaya "Kabahatler Kanunu" ve "Çevre Koruma Kanununa" göre ceza kesildi. Yetkililer, evsel atık da kontrolsüz dökümün suç olduğunu, bu atıkların arıtma tesislerine veya atık bertaraf merkezlerine dökülmesi gerektiğini bildirdi.

İzmirde pes dedirten olay Özel bir firmaya ait...

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Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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