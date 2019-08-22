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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.08.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

İzmir'de özel ekip kuruldu, orman yangınının nedeni araştırılıyor

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İzmir'de özel ekip kuruldu, orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının nedeni araştırılıyor. İl Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için özel bir ekip kurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçesine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış nedenini ortaya çıkarabilmek için özel sivil bir ekip kurdu.

Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.
Ormanlık alanı tarayan ekipler, tüm olasılıkları değerlendiriyor.

18 Ağustos Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Tırazlı mevkisinde çıkan yangın, Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçramış, yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği yangın, 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

 

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