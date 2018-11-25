İzmir’de otoyol inşaatında iş kazası: 1 ölü
İzmir’in Aliağa ilçesinde yapımı devam eden İzmir-Çandarlı otoyolunda meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çandarlı otoyolun Aşağışakran Mahallesi, İncirlik mevkiinde bulunan viyadük inşaatı çalışmaları sırasında 45 yaşındaki kalıp işçisi Mehmet Koç iddialara göre, sacın kayması sonucu 25 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle