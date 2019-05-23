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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)
23.05.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

İzmir'de ortalığı birbirine kattı

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İzmir'de ortalığı birbirine kattı

İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, durağan trafikte ilerleyen bir taksiye saldırdı. Taksinin üzerine çıkan ve ön camlarını kıran genç, ambulansla ve polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, İkiçeşmelik semtindeki Agora Örenyeri önünde meydana geldi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen bir genç, araç trafiğinin yoğun olduğu caddedeki, Yılmaz Demir'in yönetimindeki 35 T 5271 plakalı taksiye saldırdı.

Taksi şoförü, trafiğin yoğun olması nedeniyle hem ilerleyemedi hem de aracına tekme atan genci uzaklaştıramadı. Taksinin ön camını kıran genç, daha sonra aracın üzerine çıktı.

Aracın üzerindeki taksi yazılı plastik tabelayı söküp, kıran genç, kendisini indirmeye çalışanları da tehditkâr hareketler yaparak engelledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelmeden önce, kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin üzerine atlayarak taksinin üzerinden inen genç, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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