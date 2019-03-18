İzmir'de ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler
GeriGündem İzmir'de ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gizem KARAKIŞ - Umut ERDEM - İZMİR
18.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İzmir'de ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın ilk ortak mitingini dün İzmir’de yaptı. “İzmir için dişe dokunur hizmeti olmayanlar, bu şehri belli korkular üzerinden istismar ettiler” diyen Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da Yeni Zelanda’daki katliamla ilgili sözleri nedeniyle yüklendi. Erdoğan, İzmir mitinginde özetle şunları söyledi:

BİZİMKİ CUMHUR İTTİFAKI

“Ülkemizin tüm renklerini kendinde toplayan İzmir. Gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir. Doğunun batıya açılan kapısı İzmir. Bugün Cumhur İttifakı’nda birlikte olduğumuz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile İzmir’e çok önem verdiğimiz için ilk mitingimizi burada yapıyoruz. Bizimki Cumhur İttifakı’dır. Biz Cumhur İttifakı’nı masa başında değil, darbecilere karşı sokaklarda, meydanlarda mücadele ederken kurduk. İnşallah seçimden sonra zaferi kutlamak için yeniden geleceğiz. İnşallah birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer.

İzmirde ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler

KOKUDAN GEÇİLMİYOR

Birileri çıkmış ortaya, terör örgütünün desteği ile bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. Şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli korkular üzerinden istismar ettiler. Onlardan buraya inanın hiçbir fayda gelmez. Bugüne kadar bir eserleri var mı? Şu İzmir’in körfezine bakın ya. Kokudan geçilmiyor.

İzmirde ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler

GİYİME Mİ KARIŞTIK?

AK Parti 17 yıldır iktidarda. Bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı. İnsanımızın giyimine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık? Herkes istediği gibi giyiniyor. Ama bunlar ne diyor; bunlar gelirse şöyle olacak böyle olacak...

Yıllardır Atatürk’ü istismar ettiler. Bunların tırnak ucu kadar bir katkılarının olduğunu gördünüz mü? Ecdadın emanetine saygı duyduklarına şahitlik ettiniz mi? Adını Aydoğlu Gazi Umur Bey’den alan Gaziemir’in ilk fethedilen yeri Serdiköy’dür. Umur Bey 8 asır önce Seydi Baba adına türbe yaptırıyor. Bunlar türbeyi tarumar edip besi çiftliğine peşkeş çektiler. Yunan’ın burayı işgal ettiğinde cesaret edip yapamadığını maalesef bunlar yaptılar.

İCAZETİNİ KANDİL’DEN ALMIŞ

Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler. İzmir’de bir aday gösterdiler. Bu aday CHP’nin adayı değildir. Bu kişiye genel merkezden İzmir teşkilatına, tüm CHP karşıydı. Bu kişi Kılıçdaroğlu’nun kendi adayıdır. Yalan, iftira her yönü ile örtüşüyor. Adaylık icazetini de Kandil’den almıştır. İzmir’e ceketimizi assak kazanırız zihniyeti ile yaklaştıkları için İzmir’i umursamıyorlar.

EY SEZAİ, DEFOL GİT

Kendileri ne kadar saklamaya çalışırsa da çalışsın, bölücü örgütün desteklediği partinin eş başkanı da bunu söyledi. ‘HDP’nin oylarıyla seçildiklerini bilecek’ diyerek adeta meydan okudu. Bu adam Kürt bile değil, ama Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekârdır. Ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var, defol git orada yaşa.

CHP ADINA YARIŞIYORLAR

Ne diyor, ‘İmamoğlu da bilecek ki diyor. 3 milyon Kürt’ün oyu, Ankara’da Mansur Yavaş bilecek ki Kürtlerin oyunu almadan burada seçim alınmaz’. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini biz kazanacağız. İzmir’de aynı oyun oynanıyor. CHP’nin belediye meclis üyelerinden bölücü örgütten çok isim var. Geçmişte İzmir’deki her seçimde büyükşehir ve ilçelerde aday gösteren parti 31 Mart’ta niye listelerde görülmüyor? Bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. Adı iyi, kendi karışık partinin büyükşehirde ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı? Çünkü onlar da CHP ve bölücü örgütün desteklediği parti için çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var?
Sizlerden bu maskeli baloyu, matruşka oyununu, bukelamun siyasetini 31 Mart’ta sona erdirmenizi istiyorum. Lafa gelince Atatürk’ü dillerinden düşünmeyenlerin bu mirasa layık olmadığını tüm ülkeye göstereceğinize inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU ANLAMIYORSUN

(Yeni Zelanda’daki terör saldırısı) Bay Kemal’in söylediklerine bakın, ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor. Ne menem bir adamsın? Yüzde 99 Müslüman olan bu ülkede ana muhalefetin başındaki zat olarak bu ifadeyi nasıl kullanırsın? CHP’ye gönül veren kardeşlerimiz buna haddini bildirmeyecek misiniz? Niye Hıristiyan demiyorsun da Müslüman dünyasından diyorsun. Bu adam Müslüman mı, Hıristiyan. O senatör bunu kullanıyor. Sen de Hıristiyan’ın ağzıyla konuşuyorsun. . Ancak bunun adını koymuyorlar. ‘Hıristiyan teröristtir’ diyemiyorlar. Karşımızdaki zihniyetin gözünde Müslüman eşittir Türk demektir, Türk eşittir Müslüman demektir. Kılıçdaroğlu sen bunu anlamıyorsun.”

İzmirde ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler

BAHÇELİ: EY HAÇLILAR HADİ GELİN DE GÖRELİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortak mitingde ilk konuşmayı yaparken özetle şunları kaydetti: “Gündoğdu Meydanı’ndaki muazzam heyecan ve coşku sahibi kardeşlerim sayesinde; İzmir’in dağlarında çiçekler açacak. Bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir’i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir’i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Yeni Zelanda’da geçen cuma günü vuku bulan vahşet verici katliam, hiçbir Türk ve İslam düşmanında tarihi hezimetlerin unutulmadığını teyit etmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi, daha fazlası vardır. Ey Haçlılar, biz buradayız, hadi gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğulun. Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Türkiyemiz, tıpkı Çanakkale Savaşları’nda olduğu gibi, derin ve sinsi bir kuşatma ve manevi bir abluka ile karşı karşıyadır.

SON SİPER CUMHUR İTTİFAKI

Çanakkale her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir. Manevi huzurlarında, bütün kahramanlarımızın, bütün şehitlerimizin mukaddes hatıralarını yâd ediyor, en derin hürmet, hayranlık ve sadakat hislerimle Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum. Buradan, Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK’ya, FETÖ’ye tutunanlar bilsinler ki; son siper Cumhur İttifakı’dır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kan donduran olay!

Sınırı aşan dolandırıcılık! 30 milyon liralık vurgun

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tramvay hattını açtı