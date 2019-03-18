İzmir'de ortak miting: Yıllarca bu şehri istismar ettiler

BİZİMKİ CUMHUR İTTİFAKI

“Ülkemizin tüm renklerini kendinde toplayan İzmir. Gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir. Doğunun batıya açılan kapısı İzmir. Bugün Cumhur İttifakı’nda birlikte olduğumuz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile İzmir’e çok önem verdiğimiz için ilk mitingimizi burada yapıyoruz. Bizimki Cumhur İttifakı’dır. Biz Cumhur İttifakı’nı masa başında değil, darbecilere karşı sokaklarda, meydanlarda mücadele ederken kurduk. İnşallah seçimden sonra zaferi kutlamak için yeniden geleceğiz. İnşallah birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer.

KOKUDAN GEÇİLMİYOR

Birileri çıkmış ortaya, terör örgütünün desteği ile bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. Şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli korkular üzerinden istismar ettiler. Onlardan buraya inanın hiçbir fayda gelmez. Bugüne kadar bir eserleri var mı? Şu İzmir’in körfezine bakın ya. Kokudan geçilmiyor.

GİYİME Mİ KARIŞTIK?

AK Parti 17 yıldır iktidarda. Bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı. İnsanımızın giyimine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık? Herkes istediği gibi giyiniyor. Ama bunlar ne diyor; bunlar gelirse şöyle olacak böyle olacak...

Yıllardır Atatürk’ü istismar ettiler. Bunların tırnak ucu kadar bir katkılarının olduğunu gördünüz mü? Ecdadın emanetine saygı duyduklarına şahitlik ettiniz mi? Adını Aydoğlu Gazi Umur Bey’den alan Gaziemir’in ilk fethedilen yeri Serdiköy’dür. Umur Bey 8 asır önce Seydi Baba adına türbe yaptırıyor. Bunlar türbeyi tarumar edip besi çiftliğine peşkeş çektiler. Yunan’ın burayı işgal ettiğinde cesaret edip yapamadığını maalesef bunlar yaptılar.

İCAZETİNİ KANDİL’DEN ALMIŞ

Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler. İzmir’de bir aday gösterdiler. Bu aday CHP’nin adayı değildir. Bu kişiye genel merkezden İzmir teşkilatına, tüm CHP karşıydı. Bu kişi Kılıçdaroğlu’nun kendi adayıdır. Yalan, iftira her yönü ile örtüşüyor. Adaylık icazetini de Kandil’den almıştır. İzmir’e ceketimizi assak kazanırız zihniyeti ile yaklaştıkları için İzmir’i umursamıyorlar.

EY SEZAİ, DEFOL GİT

Kendileri ne kadar saklamaya çalışırsa da çalışsın, bölücü örgütün desteklediği partinin eş başkanı da bunu söyledi. ‘HDP’nin oylarıyla seçildiklerini bilecek’ diyerek adeta meydan okudu. Bu adam Kürt bile değil, ama Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekârdır. Ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var, defol git orada yaşa.

CHP ADINA YARIŞIYORLAR

Ne diyor, ‘İmamoğlu da bilecek ki diyor. 3 milyon Kürt’ün oyu, Ankara’da Mansur Yavaş bilecek ki Kürtlerin oyunu almadan burada seçim alınmaz’. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini biz kazanacağız. İzmir’de aynı oyun oynanıyor. CHP’nin belediye meclis üyelerinden bölücü örgütten çok isim var. Geçmişte İzmir’deki her seçimde büyükşehir ve ilçelerde aday gösteren parti 31 Mart’ta niye listelerde görülmüyor? Bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. Adı iyi, kendi karışık partinin büyükşehirde ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı? Çünkü onlar da CHP ve bölücü örgütün desteklediği parti için çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var?

Sizlerden bu maskeli baloyu, matruşka oyununu, bukelamun siyasetini 31 Mart’ta sona erdirmenizi istiyorum. Lafa gelince Atatürk’ü dillerinden düşünmeyenlerin bu mirasa layık olmadığını tüm ülkeye göstereceğinize inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU ANLAMIYORSUN

(Yeni Zelanda’daki terör saldırısı) Bay Kemal’in söylediklerine bakın, ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor. Ne menem bir adamsın? Yüzde 99 Müslüman olan bu ülkede ana muhalefetin başındaki zat olarak bu ifadeyi nasıl kullanırsın? CHP’ye gönül veren kardeşlerimiz buna haddini bildirmeyecek misiniz? Niye Hıristiyan demiyorsun da Müslüman dünyasından diyorsun. Bu adam Müslüman mı, Hıristiyan. O senatör bunu kullanıyor. Sen de Hıristiyan’ın ağzıyla konuşuyorsun. . Ancak bunun adını koymuyorlar. ‘Hıristiyan teröristtir’ diyemiyorlar. Karşımızdaki zihniyetin gözünde Müslüman eşittir Türk demektir, Türk eşittir Müslüman demektir. Kılıçdaroğlu sen bunu anlamıyorsun.”

BAHÇELİ: EY HAÇLILAR HADİ GELİN DE GÖRELİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ortak mitingde ilk konuşmayı yaparken özetle şunları kaydetti: “Gündoğdu Meydanı’ndaki muazzam heyecan ve coşku sahibi kardeşlerim sayesinde; İzmir’in dağlarında çiçekler açacak. Bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir’i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir’i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Yeni Zelanda’da geçen cuma günü vuku bulan vahşet verici katliam, hiçbir Türk ve İslam düşmanında tarihi hezimetlerin unutulmadığını teyit etmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi, daha fazlası vardır. Ey Haçlılar, biz buradayız, hadi gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğulun. Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Türkiyemiz, tıpkı Çanakkale Savaşları’nda olduğu gibi, derin ve sinsi bir kuşatma ve manevi bir abluka ile karşı karşıyadır.

SON SİPER CUMHUR İTTİFAKI

Çanakkale her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir. Manevi huzurlarında, bütün kahramanlarımızın, bütün şehitlerimizin mukaddes hatıralarını yâd ediyor, en derin hürmet, hayranlık ve sadakat hislerimle Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum. Buradan, Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK’ya, FETÖ’ye tutunanlar bilsinler ki; son siper Cumhur İttifakı’dır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti’dir.”