İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla’dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi.
Bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle