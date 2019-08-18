İzmir'de orman yangını
İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 5 arazözün söndürme çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
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