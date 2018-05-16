İzmir'de okullara güvenlik turnikesi ve parmak izi sistemi kurulacak

Bir şirket, elinde fazla bulunan güvenlik turnikesi ve parmak izi sistemini okullarda kullanılmak üzere İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışladı. Özellikle son dönemlerde okullara yabancı kişilerin girmesini engellemek için kullanılmaya başlanan bu sistemle, veliler çocuklarının saat kaçta okula giriş ve çıkış yaptıklarını görebiliyor.

Yaklaşık 100 okula kurulması planlanan turnikelerin işlemleri bazı okullarda tamamlanırken, tüm kurulumların tamamlanması için şirketin hibe ettiği tüm sistemlerin gelmesi bekleniyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin güvenliğinin hem kendileri hem de veliler için bir numaralı öncelik olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada bize yardım etmek ve bağışta bulunmak isteyenlere kapımız açık" dedi.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi

Müdür Yahşi, bağışta bulunan şirketin titizlikle incelendiğini ve emniyet birimleri dahil tüm kurumlarla resmi yazışmaların yapıldığını vurgulayarak, "Bizler, böyle kamu yararına olacak işlerde dahi titizlikle davranıyoruz. Son dönemde bazı okullarımızın, güncel piyasa değerinin üzerinde güvenlik turnikesi aldığına dahil haberler çıkıyor. Şunu belirtemeliyim ki, okullarımız ihtiyaçlarını internet üzerinden e-talep sistemi aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bildiriyorlar. Bakanlığımız da gerekli gördüğü takdirde okulun hesabına para yatırıyor ve bunun üzerine okul idaresi ihtiyaçları doğrultusunda satın alım işlemleri yapıyorlar. Bizim burada bir dahlimiz yok, ama okulların bu alışverişlerinde bir usulsüzlük sezildiği takdirde konunun üzerine de dikkatle eğiliriz. Bizler, iftiralara rağmen çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.