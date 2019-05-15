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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

İzmir'de miras kavgası! 100 milyonluk ölüm korkusu...

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İzmir'de miras kavgası! 100 milyonluk ölüm korkusu...

İzmir’de 2014’te ölen iş adamı Vahip Üten’in kızı Nuray Üten Telsarar, annesi ve iki kardeşinin 100 milyonluk miras için kendisinden tehdit yoluyla genel vekalet istediklerini söyledi. Telsarar, “Başıma bir şey gelirse, sorumlusu onlar” dedi.

İzmir'de 2014'te vefat eden gayrimenkul zengini işadamı Vahip Üten'in kızı, eski öğretim görevlisi Nuray Üten Telsarar, babasının bıraktığı 100 milyon liralık miras yüzünden annesi ve iki kardeşi tarafından tehdit edildiğini, başına bir şey gelirse sorumlusunun onlar olduğunu öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

'HAKKIMI VERMEM'

Yeni Asır'dan İzmir'de Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar, Konak ve Alsancak'ta 40'a yakın gayrimenkulü olan ve miras olarak 100 milyon liraya yakın bir malvarlığı bıraktığı belirtilen Vahip Üten'in 2014 yılındaki ölümünün ardından eşi ve çocukları arasında kavga çıktı. Aile bireyleri, sık sık birbirleri hakkında tehdit ve darp iddiaları ile polis ve savcılıklara şikayette bulundu.

Son olarak en büyük çocuk Nuray Üreten Telsarar, annesi Hanife Üten ile kardeşleri Günay ve Tülay Üten'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Aile bireylerinin kendisine para hırsı nedeniyle düşman olduğunu iddia eden Telsarar, Yeni Asır'a yaptığı açkılamada, "Babamızın ölümünden sonra mal varlığının eşit şekilde dörder hisse olarak bölünmesi gerekiyordu. Ancak onlar benden sürekli genel vekaletname vermemi istiyor. Bunu vermediğim için başıma gelmeyen kalmadı. Tek isteğim, malların toptan satılması ve mahkemenin bana verdiği 4'te 1 hisse payımı almak" dedi.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki miras kavgasında bir kardeşin diğerini aracının içinde yakarak öldürdüğü haberiyle korkum iki katına çıktı" diyen Telsarar, şunları söyledi:

"Bunlar beni de öldürürler, annem ve erkek kardeşim Günay Üten'den korkuyorum. Beni her an öldürebilirler. Başıma bu saatten sonra bir şey gelirse, bilinsin ki sorumlusu annem ve kardeşlerimdir. Birlik beraberlik içinde olacağımıza her gün karakolluk oluyoruz. Sayısız dava ve soruşturma var. Biri bitiyor, biri başlıyor. Her gün karakoldayız. Annem çocuğumu bile kaçırmaya teşebbüs etti. Bunlar yüzünden 7 kez telefon numarası değiştirmek zorunda kaldım." Bunları anlattığı için ailesinin kendisine daha çok düşman olacağını söyleyen Telsarar, "Babamın bazı mallarının satıldığını duydum, özellikle benim üzerime olan bir iki tapu vardı, babam benim üzerime yapmıştı, onların bile şu an üstümde olmadığını fark ettim. Onlar için de ayrıca savcılığa başvurdum" ifadelerini kullandı.

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