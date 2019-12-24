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Gündem
AA
24.12.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

İzmir'de kuyumcu soygunu: 2 yaralı

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İzmir'de kuyumcu soygunu: 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gediz Mahallesi, 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omzundan yaraladı.

Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.

İzmirde kuyumcu soygunu: 2 yaralı

 

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