Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

    İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

    AA
    06.05.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşlar yollardaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, Balçova'da iş yerlerini su basan esnaf, geciken itfaiye ekiplerine tepki gösterdi

    Kentte kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.  Şehrin çeşitli yerinde rögarların tıkanması sonucu da göletler meydana gelirken işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Balçova ilçesinde sel suları ve rögarın patlaması dolayısıyla iki iş yerini su bastı. İş yeri sahibi Serhat Tunca, yetkilileri defalarca aradıklarını belirterek, "1,5 saattir itfaiye bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Rögarlar patladı. Mağduruz, dükkan 3-4 gün kapalı olacak. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

    Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan esnaf daha sonra gelen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

    Ahmet Sagun isimli vatandaş, rögarların tıkandığını, etrafı pis su ve koku kapladığını ifade ederek, "Bu manzarayı seyretmek istemiyoruz. Rezalet resmen." diye konuştu.

    Öte yandan meteoroloji yetkilileri, İzmir'de zaman zaman etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışın yarına akşama kadar süreceğini bildirdi.

    Etiketler: izmir , şiddetli yağmur , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri