İzmir'de kritik operasyon
Sosyal medya hesapları üzerinden PKK-KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 15 kişiden 12'si gözaltına alındı.
İzmir ve ilçerini kapsayan operasonda şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilelerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda digital malzeme, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel dökümana el konuldu.
Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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