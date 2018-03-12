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    İzmir'de korkutan deprem: Türkiye'deki son depremler

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 20:08 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; deprem saat 19:47'de yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.9 olarak duyurdu.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 3.6 kilometre derinliğinde saat 19.47’de 3,9 şiddetinde deprem oluştu.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem 3.7 olarak duyurdu.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Etiketler: son depremler , izmir , gündem
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