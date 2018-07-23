İzmir'de korkunç ölüm... 'Onu oraya kuşlar mı koydu?'

İzmir Limanı'nda, başına vincin üzerindeki konteyner kilidi düşen gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan Fırat Göktuna'nın yaşamını yitirmesinin ardından, 9 kişi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Bayraklı Adliyesi 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Sanıklardan Y.A., D.Y., B.S., M.U., Ö.Ç., O.Ö., A.D., E.D. ve L.K., mahkemede yaptıkları savunmada, 'ihmal' suçlamalarını reddetti.

Sanıklar, Fırat Göktuna’nın ölümüne neden olan krikoyu daha önce görmediklerini ve bilmediklerini söyledi. Tutuksuz olarak yargılanan 9 sanıktan Ö.Ç., mahkemede yaptığı savunmada, vinç bakım tamir işçisi olarak çalıştığını, 2015 yılında iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimlere katıldığını fakat hangi konularda hangi maddelerden eğitim aldığını hatırlamadığını söyledi. Ö.Ç., kazadan üç gün sonra teorik ve pratik olarak yüksekte çalışma eğitimi adı altında bir eğitime tabi tutulduklarını da belirtti.

'KAZA SONRASI KAZAYLA İLGİSİ OLAN 5 İŞÇİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Sanıklardan L.K. ise düşen krikoyu tamiratta hiç kullanmadıklarını, söz konusu düşen krikonun söküm esnasında kullanılan bir kriko olduğunu söyledi. L.K., "Başlangıçta da kullandığım aleti orta bölümden aldığım için sepette bulunan aletleri ayrıntılı olarak kontrol etmedim. Düşen krikoyu ben görmedim. Daha büyük olan ve görülmesi daha mümkün olan birden fazla krikoyu sepette gördüm ancak düşeni görmedim" dedi. Sanıklardan iş güvenliği uzmanı O.Ö., mahkemede yaptığı savunmada, liman çalışanlarının tamamını iş güvenliği eğitiminden geçirmeye çalıştıklarını ve iş vereni de bu konuda uyardıklarını söyledi. Ancak limanda üç vardiya halinde çalışan işçilerin bulunduğunu aktaran O.Ö., kazadan sonra olayla ilgisi bulunduğunu ileri sürdüğü 5 işçiye eğitim verildiğini açıklayarak, şunları söyledi:

"Biz eğitimlerin tamamlanması için gerekli uyarıları yapıyoruz ve sağlamaya çalışıyoruz. İki yıl içerisinde toplam 12 saat olacak şekilde bu eğitimlerin alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Olaydan sonra da olay ile ilgisi olan 5 işçiye kaza sonrası eğitim verildi. Kazaya karışan personele bu tür eğitimler kazalardan sonra verilmekte."

Sanıklardan M. U’nun adli kontrol kararı kaldırıldı. Duruşma, 23 Ocak 2019'a ertelendi.

'KRİKOYU ORAYA KUŞLAR MI KOYDU'

Yaşamını yitiren Fırat Göktuna'nın babası Mehmet Ruşan Göktuna ve annesi Fisun Göktuna, duruşma sonrası açıklama yaptı. Sanıklardan hiçbirinin yüzünde en ufak bir üzüntü belirtisi görmediklerini söyleyen Mehmet Ruşan Göktuna, evrak alınıp verilen bir yerde vinç tamirinin neden yapıldığını sordu. Oğlu Fırat’ın ölümüne neden olan krikoyu, sanıklardan hiç birinin görmediğini söyleyen Göktuna, "Onu oraya kuşlar mı getirip koydu" sözleri ile tepki gösterdi. Fisun Göktuna ise "Sanki böyle bir durum yokmuş gibi bir algı var. Herkes ‘görmedik, duymadım, benim suçum yok' diyor" diye konuştu. Duruşma, 23 Ocak 2019'a ertelendi.

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