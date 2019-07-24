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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

İzmir'de korkunç olay! Trafikte tartıştıkları adamı döverek öldürdüler

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İzmir'de korkunç olay! Trafikte tartıştıkları adamı döverek öldürdüler

İzmir Konak’ta yol verme tartışmasının ardından bir otomobildeki iki kişi, önünü kestikleri araçta bulunan baba ve oğlunu tekme tokat dövdü. Ağır yaralanan baba Gürcan Karatosun öldü. Vücut geliştirmeci 2 maganda ise yakalandı.

Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre, İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde trafikte yol verme yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. Trafik magandalarının saldırdığı 57 yaşındaki Gürcan Karatosun, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hayatını kaybederken, 18 Mart Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunu olan 26 yaşındaki oğlu Alican Karatosun, yüzünden ve başından aldığı darbelerle ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan üç maganda, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Manisa'dan İzmir'e otomobil satın almak için geldikleri belirlenen Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun'un kafeterya işlettikleri öğrenilirken, zanlılardan R.C. ile B.N'nin ise vücut geliştirmeci oldukları öğrenildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Feci olay Eşrefpaşa semtinde Yeşildere Yolu ile Halide Edip Adıvar Caddesi'nin kesiştiği noktada, önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinden İzmir'e otomobil satın almak için gelen Gürcan Karatosun ile 45 YB 5225 plakalı otomobili kullanan oğlu Alican Karatosun, Yeşildere Yolu'nda bir araçta bulunanlarla yol verme tartışması yaşadı.

Baba ve oğlu yola devam etti ancak Halide Edip Adıvar Caddesi kesişiminde diğer araçtaki kişiler önlerini kesti. Otomobilden inen R.Ç, B.N. ve M.T. isimli kişiler, yumruk ve tekmelerle saldırdıkları Gürcan Karatosun ile oğlu Alican Karatosun'u ağır yaraladı. Çevredekiler tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ikiliden eski Tekel sigara fabrikasından emekli olduktan sonra Akhisar'da oğluyla kafeterya işleten Gürcan Karatosun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüzünden ve başından yaralanan oğlu ise tedavi altına alındı.

ZANLILAR GÖZALTINDA

Kaçan şüpheliler R.Ç. (36), M.T. (45) ve B.N. (27), Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguları tamamlanan şüphelilerden R.Ç. ve B.N. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi, M.T. ise serbest bırakıldı. Zanlılardan R.C. ile B.N'nin vücut geliştirme sporuyla uğraştıkları öğrenildi.

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