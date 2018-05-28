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    İzmir'de korkunç kaza! 50 metre sürüklendi

    İHA
    28.05.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına otomobil çarptı. Kaza sonucu, metrelerce sürüklenen talihsiz kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. 

     Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Altındağ yönünden Buca istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen kimliği belirsiz bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kadın, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza sonrası sürücü otomobili ile hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri kazanın bulunduğu noktada çalışma yaptı. Kaza sonucu hayatını kaybeden kadının üzerinde yapılan ilk aramada, herhangi bir kimliğe rastlanılmadı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye alarak, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadının cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.  Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Trafik kazası , gündem
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