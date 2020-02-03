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Davut CAN/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

İzmir'de Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı!

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İzmir'de Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı!

İzmir'de Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konak Meydanı'nda metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yan taraftaki diğer 2 ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak söndürüldü. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

İzmirde Konak Meydanındaki ağaçlar yakıldı

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