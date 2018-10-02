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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) 
02.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

CHP'nin İzmir için masasındaki iki isim

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CHP'nin İzmir için masasındaki iki isim

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de kiminle yola çıkacağı, merak konusu oldu. Parti kulislerine göre, genel merkezin masasında bir çok isim var. Yine iddialara göre, adaylar arasında ön plana çıkanlardan biri Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir diğeri ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlere 6 ay kala, aday olmayacağını açıkladı. Kocaoğlu'nun açıklamasının ardından, kimin aday gösterileceği parti kulislerini dalgalandırdı. İddialara göre, CHP Genel Merkezi, özellikle iki isim üzerinde duruyor. Bunlardan biri Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir diğeri ise CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. CHP Genel Merkezi'nin, her iki isim üzerinde de titizlikle durduğu öne sürüldü. Parti kulislerinde, parti dışından isimlerin de aday gösterilebileceği ifade ediliyor. Onlardan biri Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Seda Kaya Ösen. Ösen, her seçimde adının gündeme geldiğini ancak adaylık konusunda bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. Seda Kaya Ösen, "Benim şuanda bu yönde bir düşüncem yok. Halihazırda devam eden görevlerim var. Elimden geldiğince sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerimi yürüteceğim. Ayrıca bu yönde bir teklif gelmedi. Adımın kulislerde geçmesi de ilginç. Sanırım yalnızca ortaya isim atmak için adım gündeme geliyor. Çok fazla üzerinde durulacak bir şey değil. Böyle bir talebim yok. Bu yönde bir görüşmem de olmadı" dedi.

Kocaoğlu’ndan ‘değişim’ ısrarı: Zirvede bırakıyorum
Kocaoğlu’ndan ‘değişim’ ısrarı: Zirvede bırakıyorum

KAMİL OKYAY SINDIR'DAN MANİDAR YANIT

Kulislerde adı yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise afaki şeylerle konuşmak istemediğini belirtti. "Genel Merkez ile bu konuda bir görüşme yaptınız mı" sorusuna, Sındır, "Bilmem" yanıtı ile karşılık verdi. Parti kulislerindeki iddialardan bir diğeri ise, Ak Parti'nin İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in aday gösterilmesi halinde, iş dünyasına yakın birinin aday gösterilecebileceği. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, parti genel merkezine, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i önereceği de ileri sürüldü.

Aziz Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
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