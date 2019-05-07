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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

İzmir'de kan donduran olay! Öldüren rüya...

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İzmir'de kan donduran olay! Öldüren rüya...

Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde yaşamına son veren Sıla Kara'nın, rüyasında kendisine ölmek için iki seçenek sunulduğunu anlattığı, sınıf arkadaşlarına, “sağ mı sol mu?” diye sorup ona göre intihar ettiği ortaya çıktı...

 

Geçtiğimiz akşam İzmir Bornova'da yaşanan intihar olayı herkesi şoke etti. Bornova Hikmet Aybars Karabacak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Kara, arkadaşının evinde misafir olarak kaldığı gece, yaşamına son verdi. İntihar olayı İzmir'in Bornova İlçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanın giriş katındaki dairede yaşandı.

Hikmet Aybars Karabacak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sıla Kara, yakın arkadaşı Esra Duman ve annesi Nazik Ocak'ın evinde misafir olarak kalmaya gitti. Bütün akşam birlikte oturan iki arkadaş sohbet edip uyumak için odalarına çekildi.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Duman, sabaha karşı 04.20 sıralarında uyandığında arkadaşını odada göremeyince paniğe kapıldı.

Banyoda da arkadaşını bulamayan Duman, durumu annesine haber verdi. Bu sırada anne Nazik Ocak, balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Balkona çıkan anne Nazik Ocak ve kızı Esra Duman, korkunç manzara ile karşılaştı. Sıla kendini eşarpla asmıştı.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Arkadaşının, evlerinde intihar ederek yaşamına son vermesi sonrası şoka giren Esra Duman, "Bilgisayar oyunu oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ancak, bir sınıf arkadaşına anlattığına göre rüyasında ölümü görmüş, kendisine iki seçenek sunulmuş. Biri evde, biri de uçurumda ölüm. O da bir seçeneğe sağ, diğerine de sol diye kod verip sınıf arkadaşlarına whatsapp gurubunda sormuş. Kimse Sıla'nın intihar edeceğini düşünmemiş. Herkes dövme yaptıracak zannetmiş. Çok üzgünüm, bildiğim kadarı ile büyük bir sorunu yoktu" dedi.

 

 

 

 

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