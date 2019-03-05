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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (DHA)
05.03.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

İzmir'de kan donduran olay... Birlikte yaşadığı kadını öldürdü sonra...

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İzmir'de kan donduran olay... Birlikte yaşadığı kadını öldürdü sonra...

İZMİR'in Çiğli ilçesinde oturan Salim Aydın (65), 15 yıldır ilişki yaşadığı Ayyuş Çetin'in (53) ayrılık kararı vermesinden sonra, kadının oğlu Fırat Fuat A.'ya hediye olarak aldığı otomobili geri istedi. Evine gelen anne ve oğluyla tartışan Salim Aydın, ruhsatlı av tüfeğiyle Ayyuş Çetin'i vurup öldürdü, ardından canına kıydı. Fırat Fuat A. ise kaçarak canını kurtardı.

Dün saat 09.30 sıralarında Çiğli, 8809 sokak 162 numarada yaşanan olayda, 6 çocuk babası emekli Salim Aydın, 15 yıldır ilişki yaşadığı Ayyuş Çetin'in kendisinden ayrılmak istemesinin ardından oğlu Fırat Fuat A.'ya bir süre önce hediye olarak aldığı otomobilin kendisine geri verilmesini ya da parasının ödenmesini istedi. Ayrıca anne ve oğula, oturdukları, kendisine ait evi de boşaltmalarını söyledi.

Bu gelişmeler üzerine anne ve oğlu, Aydın ile konuşmak için sabah saatlerinde evine gitti. Evde isteklerinde ısrar eden Salim Aydın ile Fırat Fuat A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Salim Aydın, evde başka bir odada bulunan ruhsatlı av tüfeğini alıp içeriye girdi.

Silahı gören Fırat Fuat A., hemen dışarı kaçtı. Salim Aydın da kendisine engel olmak isteyen Ayyuş Çetin'e ateş edip öldürdü, ardından kendi çenesinin altına dayadığı tüfeğin tetiğini çekerek, yaşamına son verdi.

Silah sesini duyanların ve Fırat Fuat A.'nın ihbarı üzerine olay yerine giden polisin ve sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Salim Aydın ile Ayyuş Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kişinin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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