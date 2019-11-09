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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
09.11.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

İzmir'de kan donduran cinayet

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İzmir'de kan donduran cinayet

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Seda Ç. (33), hastalanan çocuğunu görmek için geldiği apartmanın önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi Turgay Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

Olay, gece yarısı Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk sahibi olan Seda – Turgay Ç. çifti boşanmaya karar verdi. Çocuklardan biri anne Seda Ç.'nin diğeri ise baba Turgay Ç.'nin yanında kaldı. Seda Ç., ayrılık aşamasında olan eşinin yanında kalan çocuğunun hasta olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Turgay Ç.'nin evinin bulunduğu apartmanın önüne geldi. Ancak ikili arasında apartman önünde tartışma çıktı. Bu sırada Seda Ç., çocuğunu görmek için apartmana yöneldi.  Eşinin önüne geçen Turgay Ç., Seda Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Turgay Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Seda Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan apartman sakinleri, Seda Ç.'nin eşinden şiddet gördüğü için bir süredir ayrı yaşadığını iddia etti.

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