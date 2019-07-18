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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

İzmir’de kahreden iki ölüm!

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İzmir’de kahreden iki ölüm!

SPA Merkezi’nde sorumlu müdür olarak çalışan 24 yaşındaki Özlem Özer silahla, 29 yaşındaki Ece Tetik ise kendini asarak aynı gün canına kıydı. İki genç kadın da ardında herhangi bir not bırakmadı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti ile Bornova ilçesinde iki genç kadın biri silahla, diğeri kendini asıp intihar ederek yaşamlarına son verdi. İki intihar olayında da kadınlar, geride herhangi bir not bırakmayarak sırlarıyla öldü. Bornova'da bir SPA Merkezi'nde sorumlu müdür olarak çalışan 24 yaşındaki Özlem Özer silahla, Alsancak'ta ise 29 yaşındaki Ece Tetik evinde kendini asarak intihar etti. Her iki intihar olayında da şu ana kadar herhangi bir neden bulgusuna ulaşamayan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

TABANCAYI BAŞINA DAYADI

Yeni Asır'dan Tolga Tetik'in haberine göre; ilk intihar olayı, önceki gün Bornova Ankara Caddesi 211/ A'da bulunan SPA Merkezi'nde yaşandı. SPA Merkezi'nin mesul müdürü Özlem Özer, makam odasında henüz bilinmeyen bir nedenle başına dayadığı silahla intihara kalkıştı. Silah sesi üzerine odaya gelen mesai arkadaşları tarafından bulunan genç kadın, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servis'ine kaldırıldı. Ancak genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özlem Özer'in geride herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Özlem Özer'in ölümüyle ilgili mesai arkadaşlarının ifadelerine başvururken, yaptığı son telefon görüşmeleri ile mesaj ve maillerini de incelemeye aldı.

'BİR SORUNU YOKTU'

İkinci intihar olayı ise yine önceki gün Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 1393 sokak, 7 numaralı apartmanın 1. dairesinde meydana geldi. Özel bir sanat merkezine üye olan ve tiyatro ile ilgilendiği öğrenilen Ece Tetik'ten haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Yakınları eve girdiklerinde genç kadını yatak odasının tavanında asılı halde buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, geride bırakılan herhangi bir intihar notuna rastlayamadığı öğrenildi. Tetik'in yakınları herhangi bir sorununun olmadığını bildiklerini söyledi.

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