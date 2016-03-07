İzmir'de Kahramantürk'e veda
İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan yangına müdahale ettiği sırada üzerinde bulunduğu çatının çökmesi sonucu düşerek yaşamını yitiren itfaiye amiri Muammer Kahramantürk için tören düzenlendi.
50 yaşındaki Kahramantürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Yenişehir'deki hizmet binasına getirildi. Kahramantürk'ün tabutuna karanfil konuldu, çalışma masasına çiçek bırakıldı.
Kahramantürk'ün eşi Nigar ve 16 yaşındaki ikiz kızları Sude ve Bensu da babalarının grup amiri olarak görev yaptığı makam odasında bir süre vakit geçirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da törene katılarak aileye başsağlığı diledi. Merhum itfaiyecinin ailesi ve mesai arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.
"ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ULAŞTIĞINA İNANIYORUM"
Kocaoğlu, Muammer Kahramantürk'ün geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Kahramantürk ailesinin yanında olacaklarını vurgulayan Kocaoğlu, "İnanıyorumki kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaştı. Nur içinde yatsın. Kahramantürk kardeşimiz 93 yılından bugüne kadar, tam 23 yıl İzmirli hemşehrilerimizin mal ve can güvenliğini sağlamak üzere, gerçekten soyadı gibi kahramanca çalışmış ve örnek olmuş bir kardeşimizdi. Aile fertlerine, mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.
İzmir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel de Kahramantürk'ün çevresinde sevilen bir kişi olduğunu anlattı.
Kahramantürk'ün naaşı, Buca'daki Laleli Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün, Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde inşaat malzemeleri ve yapı kimyasalları satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale eden Muammer Kahramantürk, üzerinde bulunduğu çatının çökmesi sonucu beton zemine düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle