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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
07.03.2016 - 15:52, Son Güncelleme:

İzmir'de Kahramantürk'e veda

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İzmir'de Kahramantürk'e veda

İzmir'in Bornova ilçesinde dün çıkan yangına müdahale ettiği sırada üzerinde bulunduğu çatının çökmesi sonucu düşerek yaşamını yitiren itfaiye amiri Muammer Kahramantürk için tören düzenlendi.

50 yaşındaki Kahramantürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Yenişehir'deki hizmet binasına getirildi. Kahramantürk'ün tabutuna karanfil konuldu, çalışma masasına çiçek bırakıldı.

Kahramantürk'ün eşi Nigar ve 16 yaşındaki ikiz kızları Sude ve Bensu da babalarının grup amiri olarak görev yaptığı makam odasında bir süre vakit geçirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da törene katılarak aileye başsağlığı diledi. Merhum itfaiyecinin ailesi ve mesai arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.



"ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ULAŞTIĞINA İNANIYORUM"

İzmirde Kahramantürke veda

Kocaoğlu, Muammer Kahramantürk'ün geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Kahramantürk ailesinin yanında olacaklarını vurgulayan Kocaoğlu, "İnanıyorumki kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaştı. Nur içinde yatsın. Kahramantürk kardeşimiz 93 yılından bugüne kadar, tam 23 yıl İzmirli hemşehrilerimizin mal ve can güvenliğini sağlamak üzere, gerçekten soyadı gibi kahramanca çalışmış ve örnek olmuş bir kardeşimizdi. Aile fertlerine, mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.



İzmir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel de Kahramantürk'ün çevresinde sevilen bir kişi olduğunu anlattı.

Kahramantürk'ün naaşı, Buca'daki Laleli Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün, Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde inşaat malzemeleri ve yapı kimyasalları satılan iş yerinde çıkan yangına müdahale eden Muammer Kahramantürk, üzerinde bulunduğu çatının çökmesi sonucu beton zemine düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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