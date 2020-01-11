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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

İzmir'de, kaçak tütün operasyonu

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İzmir'de, kaçak tütün operasyonu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1230 paket doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, 'sarma' denilen doldurulmuş sigaraların ve kaçak tütün ürünlerinin satıldığı bir iş yerine, dün operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 1230 paket doldurulmuş sigara ile 50 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.K. ve M.K. gözaltına alındı.

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