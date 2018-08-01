İzmir’de izdiham! Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir’de izdiham! Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…
GeriGündem İzmir’de izdiham! Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Davut CAN / DHA
01.08.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

İzmir’de izdiham! Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir'de, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda Suriyeli göçmen, geçici koruma kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanınca izdiham yaşandı. Bazı bebekler ezilme tehlikesi geçirirken, polis, Suriyelilerin sıraya girmesini sağlayarak izdihamı sona erdirdi.

8
  • İzmir’de izdiham Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…
  • İzmir’de izdiham Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…
  • İzmir’de izdiham Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…
  • İzmir’de izdiham Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konak'taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli göçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Randevuların aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500'ü bulan göçmenler, işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girmek istedi. Yaşanan izdihamda, bazı Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri sıraya sokmaya çalıştı. Polislerle göçmenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden takviye ekip istendi. Polisler, göçmenlerin sıraya girmelerini sağladı. Göçmenler belirli sayıda gruplar halinde kontrollü olarak içeriye aldı. Sokakta, davetiye basım işiyle uğraşan bir esnaf ise "Her gün aynı şey, yeter artık, bıktık. Koskoca İzmir'de buradan başka yer yok mu, işimizi gücümüzü yapamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Acı haber! Tarlada üzerine yıldırım düşen genç savcı hayatını kaybetti

Son dakika… Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Ege’de kritik görev! Türk mühendisleri yaptı, dünyanın en hızlısı…

İBB duyurdu... 'İstanbulkart'sız toplu ulaşım dönemi kapandı