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İHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 12:47,Son Güncelleme:/

İzmir'de iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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İzmir'de iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iş makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde yapımı devam eden baraj inşaatından, C.K. isimli şahsa ait 200 bin TL değerindeki kanal kazıcı ve yükleyici cinsi iş makinesinin çalınması, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 1'nci, 2'nci ve 14'üncü Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptığı araştırmalar sonuç verdi. Ekipler incelemeler sonucu, iş makinesi hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.Ö.'yü gözaltına alındı. A.Ö., çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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