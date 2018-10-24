Ä°zmir'de insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olay! ÇÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± duyan komÅŸularÄ± yetiÅŸti
Ä°ZMÄ°R'in KarabaÄŸlar ilÃ§esinde, dÃ¼n gece komÅŸularÄ± G.K.'nin yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyanlar yardÄ±ma koÅŸtu. G.K.'nin evine gittiklerinde ise karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± manzara insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±ydÄ±. Elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlanarak dayak yiyen G.K. hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, kocasÄ± A.K. tutuklandÄ±..
Olay, KarabaÄŸlar ilÃ§esiÂ SarÄ±yer Mahallesi'ndekiÂ evde meydana geldi. G.K.'nin yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan komÅŸularÄ±, kadÄ±nÄ±n evine gittiklerinde G.K.'yi elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlanmÄ±ÅŸ ve darp edilmiÅŸ halde buldu.
KomÅŸular durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, G.K.'yi ambulansla Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan talihsiz kadÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°FADESÄ°NDE ANLATTI
G.K. verdiÄŸi ifadesinde, eÅŸi A.K.'nin Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± ellerini ve ayaklarÄ±nÄ± baÄŸlayarak kendisini darp ettiÄŸiniÂ sÃ¶yledi.Â
YAKALANDI, TUTUKLANDI
Polis, G.K.'nin ifadesi sonrasÄ±Â A.K.'yi kÄ±sa sÃ¼rede yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°fadesi alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len A.K.,Â iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.
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