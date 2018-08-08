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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
08.08.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

İzmir'de ilginç olay! Tırnağını çektirdi hayatı karardı

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İzmir'de tırnak batması şikayetiyle özel bir hastaneye giden Ali Kaşıkçı isimli vatandaş, doktorun hatasından dolayı ayak baş parmağının kesileceğini iddia etti.İzmir Balçova'da yaşayan Ali Kaşıkçı, 3 sene önce ayak baş parmağında tırnak batması şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Kaşıkçı’nın tırnağı çekilirken, Kaşıkçı’nın ağrıları bir türlü dinmedi. Bunun üzerine başka bir hastaneye giden Kaşıkçı, apseli tırnak çekiminden dolayı tırnak iltihabının, kemik içi iltihabına dönüştüğünü öğrendi.


3 senedir büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Ali Kaşıkçı, "Bundan 3 yıl önce bir tırnak batması rahatsızlığım vardı. Arkadaşımın tavsiyesiyle tırnağımı çektirmeye gittim. Hastaneye gittiğimde parmağım çok iltihaplı ve şişti. Benimle ilgilenen doktora sancılarımın olduğunu belirttim. O da bana herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımı söyledi ve tırnağı çekmek istedi. Ameliyathanede değil kendi odasında benim tırnağımı çekti. Çekmesinin üzerinden 1 ay geçmişti ki tırnağım daha çok şişmeye başladı” dedi. 

Protez parmak takılacak

Ağrıların bir türlü geçmemesi sebebiyle başka bir doktora gittiğini ve burada yanlış tedavi gördüğünü fark ettiğini söyleyen Kaşıkçı, "Bu sefer soluğu başka bir doktorda aldım. Doktor bana tırnağımın apseliyken çekildiğini belirtti. Bu süre zarfında tırnağımdaki iltihap kemik içi iltihabına dönüştü. 3 yıldır ayakkabı giyemiyorum. Haliyle işe rahat rahat gidemiyorum, genellikle rapor alıyorum. Doktor hatasından kaynaklanan bir durum sebebiyle yarın ameliyat olacağım ve parmağımı alacaklar. Başparmak proteziyle hayatımı sürdürmeye çalışacağım" diye konuştu.

Burger tanısı koydular

Olayın ardından tırnağının çekildiği hastanenin kendisine burger tanısı koyarak başlarından savmak istediklerini iddia eden Kaşıkçı, "Olayın ardından 'biz bütün her şeyini karşılayacağız' dediler ve ben 10 gün hastanelerinde tekrar yattım. Bana burger tanısı koydular ve Ege Üniversitesine yolladılar. Birçok doktor gezdim ve hiçbir doktor bana burger tanısı koymadı. Beni başlarından savdılar şeklinde konuştu. 

"Terlikle düğüne gidiyorum”

Geride kalan süreçte maddi-manevi birçok zorluk çektiğini belirten Kaşıkçı, "3 yıl boyunca kışın sandalet giyip yağmur yağdığında ayağıma poşet geçirip işe gidiyorum. Özel bir toplantılara ve düğünlere terlikle gidiyorum. Maddi açıdan da çok fazla kaybım var. Hukuksal anlamda gereken ne varsa yapmaya çalışacağım ve hukuk mücadelemi sonuna kadar devam ettireceğim. Tırnak deyip çok da önemsemediğimiz şey bir doktorun hatası yüzünden 3 senedir benim hayatımı kararttı. Allah kimseye göstermesin" dedi. 

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