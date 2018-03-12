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    İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

    Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)
    12.03.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Kınık ilçesinde, kavşaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen bir otomobilin neden olduğu kazada Cavide Boyan yaşamını yitirdi.

    Kaza, saat 17.00 sıralarında, Bergama-Kınık Karayolu’nun 16’ncı kilometresindeki Dündarlı Kavşağı’nda meydana geldi. Hasan Boyan (78) yönetimindeki 35 HPJ 10 plakalı otomobil, iddiaya göre Dündarlı kavşağından kontrolsüz şekilde çıkınca, Ferhat Kocasakal yönetimindeki 59 US 863 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Hasan Boyan ve eşi Cavide Boyan ile Ferhat Kocasakal ve eşi Şehriye Kocasakal’ı Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Cavide Boyan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: İzmir , kaza , haber , gündem
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