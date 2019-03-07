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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/DHA
07.03.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

İzmir’de iğrenç olay! ‘Korkuyla okula gidiyorlar’

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İzmir’de iğrenç olay! ‘Korkuyla okula gidiyorlar’

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 11 ve 12 yaşlarında 2 kız çocuğuna, cinsel organını göstererek, tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.A. (41), 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, mağdur çocukların ailelerinin avukatı Suat İşler, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Geçen yıl aralık ayında yaşanan olayda Limontepe Mahallesi'nde oturan G.B. (11) ve S.A. (12), okul çıkışı evlerine doğru yürümeye başladı. İddiaya göre 2 arkadaşın yanına motosikletliyle yaklaşan bir kişi, pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi. Kendilerine göz de kırpan motosikletliden korkan kız çocukları, hızla kaçarak evlerine gitti. Durumu öğrenen kızların aileleri, polise şikayetçi oldu. Polis, yaptığı araştırma sonunda çocukları taciz eden kişinin, demircilik yapan B.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan B.A.'yı iki kız da teşhis etti. B.A. polisteki ifadesinde küçük kızlara cinsel organını bilerek göstermediğini savunarak, "Olay günü okulun önünden geçerken, tuvaletim geldi. Motosikletin üzerindeyken pantolonumu indirip, küçük tuvaletimi yaptım. Bu sırada iki kız çocuğunun geldiğini gördüm ama tuvaletimi yapmaya devam ettim. Çocuklara cinsel organımı kasten göstermedim, pişmanım" dedi. Sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan B.A. hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla dava açıldı. Sanık ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'KORKUYLA OKULA GİDİYORLAR'

İzmir 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık B.A. katılmazken, mağdur kız çocukları ve aileleri ile tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı Serpil Nuray, suçlamaları kabul etmediklerini, müvekkilinin hastalığı nedeniyle tuvalet ihtiyacını giderdiğini öne sürdü. Mağdur avukatı Suat İşler ise, sanığın soruşturma aşamasında suçunu itiraf ettiğini belirterek, "Sanık soruşturma aşamasında suçunu itiraf etmişken, daha sonra ceza almamak için farklı ifadeler vermiştir. Suçunu itiraf etmişken ve müvekkilim okuluna korkuyla devam ederken, geçen celse tahliye edilmiştir. Biz sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Hakim, sanık B.A.'nın, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan, alt sınırdan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, eylemi cinsel organını göstererek gerçekleştirmesinden dolayı cezasının 9 aya, tek seferde ve iki kişiye karşı yapmasından dolayı da 11 ay 7 güne çıkarılmasına karar verdi. Hakim, sanığa verilen cezada başka bir indirim veya artırım yapmayıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek duruşmayı bitirdi.

Mağdur çocukların ailelerinin avukatı Suat İşler duruşma sonrası yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Sanığın toplum için tehlike arz ettiğini düşünüyoruz. Müvekkillerimin yaşadığı korku ortadadır ve okullarına devam etmektedirler. Kararı kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

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