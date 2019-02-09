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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şengüler YEŞİL/DHA
09.02.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

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İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir'de, 17 yaşındaki kızı G.A.'ya cinsel istismarda bulunmakla suçlanan tutuksuz sanık T.A.'nın (39) 36 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. G.A., babasının cezalandırılmasını istedi.

Konak ilçesi Gürçeşme semtinde yaşayan, 3 kız babası olan T.A. hakkında en büyük çocuğu olan G.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 36 yıldan 44 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen T.A.'nın İzmir Adliyesi 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ikinci duruşma ile devam edildi. Duruşmaya, ilk celsede verdiği ifadesinde eşinin kendisinden boşanmak istediği için kızını kullanarak iftira attığını söyleyip suçlamaları kabul etmeyen, "Böyle bir şeyi kızıma yapmam mümkün mü?" diyen tutuksuz sanık T.A. katılmadı. Eşinden boşanmak için dava açan Zuhal A. ile kızı G.A. ve avukatları ise hazır bulundu.

G.A. ise verdiği ifadede, babasının 4 yıl önce kendisine cinsel istismarda bulunmaya başladığını öne sürerek, o günden sonra her hafta bu durumu sürdürdüğünü söyledi. G.A., babasının geceleri gelip kendisini taciz ettiğini, bir gece annesinin görüp sorduğunu, bir şey aradığını söyleyip geçiştirdiğini anlattı. Babasının bir şey yapıp yapmadığını annesinin kendisine defalarca sormasına rağmen korktuğu için anlatamadığını belirtti. Babasının istismarı kendi evleri dışında da sürdürdüğünü iddia eden G.A., "Babam uyuşturucu madde kullanırdı. Bazen uyuşturucu almaya giderken, polisler şüphelenmesin diye yanında beni de götürürdü. Bir yıl önce, 'Haydi alışverişe gidelim' diyerek beni yanında götürdü. Ben yine uyuşturucu almaya gittiğimizi sanmıştım. Beni Buca'da, dayalı döşeli bir eve götürdü. Telefonla birilerini arayıp anahtarın yerini sordu. Bu evde istismarda bulundu. İstemediğimi, ondan nefret ettiğimi söyledim. Babam o esnada hem içkiliydi, hem haplıydı. Yaklaşık 5- 6 ay önce anneme gidip babamın tacizini söyledim. Annem de beni polise götürmek istedi ama korktuğum için engelledim. Çünkü babam, 'Birine söylersen sen de ben de yanarız, bütün bunlar ölene kadar aramızda sır olarak kalacak' demişti. Bir baba kızını taciz etmez. Ben çok dayandım, o kadar çok şey yaşadım ki" dedi. Babasının bu davranışlarını sürdürmesi üzerine sonunda dayanamayıp, şikayetçi olduğunu öne sürdü. G.A., babasının cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.A. hakkında Zuhal A. ile kızı G.A.'ya yaklaşmama kararı verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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