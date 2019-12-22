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İZMİR (İHA)
22.12.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

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İzmir'de hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü

İzmir’in Aliağa ilçesinde hurda yüklü tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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  • İzmirde hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü
  • İzmirde hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü
  • İzmirde hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü
  • İzmirde hurda yüklü tır yoldan çıktı: 1 ölü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğlen saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Limanlar istikametinden demir çelik fabrikası istikametine seyreden Seyfettin Özü (44) idaresinde 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü tır, liman yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 8-9 metrelik şarampole uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Özü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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