İzmir'de heyecan dolu dakikalar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında 10 aylık akademik eğitimin ardından İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda 2 aylık TMH kursunu başarıyla tamamlayan 168'i kadın bin 636 astsubay için mezuniyet töreni düzenlendi.



Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Çağrı Kart tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törende, akademiyi dereceyle bitiren astsubaylara diplomaları verilerek mezuniyet andı ve Jandarma Marşı okundu.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en zor ama en kıymetli coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, "Yedi düvelin gözünün üzerinde olduğu, içeride ve dışarıda fitnenin her türlüsünün 7/24 fesat ürettiği, şeytanın aklına gelmeyecek her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, iyi yetiştirilmek ve elbette ki işimizi çok iyi yapmak durumdayız." dedi.



Ülkenin görevlerini namusları bilip hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ifa edecek gençlere ihtiyaç duyduğunu belirten Ersoy, mezuniyet töreninde de oldukça kapsamlı, modern ve zorlu eğitimden başarıyla çıkmış gençlerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.



Bütün güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:



"Yılardır milletimizin ve bölge halkının canına ve malına kasteden, hayatını karartmaya çalışan 12-13-14 yaşındaki çocukları dağlara kaçırıp istismar eden, kanlı, kalleş ve alçak eylemleriyle binlerce annenin gözyaşına neden olan bölücü terör örgütü, artık eylem yapamaz, asla güvenlik güçlerimizin karşına çıkamaz hale gelmiştir. Bugün ülkemizin her köşesine kahraman güvenlik güçlerimiz hakimdir. Her noktasında bütün asaletiyle devletimiz vardır."



Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, başarıyla mezun olan astsubayların kanun ordusu jandarma teşkilatı saflarında görev yapacaklarını, ileri teknoloji ürünü silah, araç, teçhizat ve yöntemlerle kamu düzenini sağlayacaklarını belirtti.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da akademiyi başarıyla tamamlayan bin 636 astsubayı mazisi şan ve şerefle dolu olan teşkilata katmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.



GÖSTERİLER



Konuşmaların ardından yeni mezun astsubaylar, gösteri sundu. Kadın askerlerin yaptığı yakın dövüş hareketleri ile silahlı gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Kule inişinin ardından tören geçişi gerçekleştirildi.



"NENE HATUNLARIN, FATMA KADINLARIN DEVAMIYIZ"



Törenin ardından astsubaylar, yurdun dört bir yanından gelen aileleriyle kucaklaşıp hasret giderdi.



Kızının mezuniyet törenine katılmak için Niğde'den gelen baba Ali Fuat Yücel kızını asker kıyafetiyle gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Askerimiz vatanımız, milletimiz ve Türk bayrağı için hizmet verecek, vatana hayırlı olsun." dedi.



Sevgi Yücel Koçtar da eğitimleri başarıyla bitirdiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Her Türk kadını yapabilir, Nene Hatunların, Fatma Kadınların

devamını biz getiriyoruz. 12 ay 10 gün oldu, eğitimimizi gururla tamamladık, mesleğe de gururla başlayacağız, şükürler olsun." dedi.



Oğlunun mezuniyet törenine katılmak için Adana'dan gelen Elif Pinegöz mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Allah hepsini korusun, bunların hepsi benim oğlum çok mutluyum." dedi



Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, protokol mensupları ve aileler katıldı.