İzmir’de hesaplar değişti

NE ONUNLA NE ONSUZ

Kulislerde konuşulan ilk senaryo, Kılıçdaroğlu’nun Soyer’i yeniden aday olarak gündeme getirmesi üzerine. Ancak bu noktada da “Kılıçdaroğlu, Soyer’i aday gösterip Kocaoğlu’nu karşısına almak ister mi” sorusu soruluyor. Kocaoğlu’nun, İzmir’in ‘kırsalında’ yaşayan seçmenler için bir denge olduğu belirtiliyor. Son yıllarda İzmir’de bu kesimin hem ekonomik hem de fiziki olarak kalkınması için yeni projeler hayata geçiren Kocaoğlu, daha çok muhafazakâr seçmenin yer aldığı ilçelerde CHP oylarını arttırdı. Bu da CHP’nin az farkla kaybettiği, merkeze bağlı olmayan bazı belediyeleri alabilme ihtimalini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun, Kocaoğlu’nun çalışmaları nedeniyle kırsaldan gelecek oyları kaybetmeyi göze alamayacağı da konuşulan bir başka konu. Bu durum, Kılıçdaroğlu’nun yeni bir ismi aday göstereceğine ilişkin bir üçüncü senaryoyu gündeme taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun, Kocaoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yakın çevresine, “Aziz Bey’e rağmen de olmaz, Aziz Bey’le de olmaz” dediği öğrenildi. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu’nun Kocaoğlu’nun karşı çıktığı bir ismi aday göstermeyeceği konuşuluyor.

Bir diğer senaryo ise Kocaoğlu’nun çıkışının ardından, İzmir için her kesimi memnun edecek bir adayın bulunacağı yönünde. İzmir için adaylığını ilan eden isimler çalışmalarını hızlandırırken, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un adı yeniden öne çıktı. Yarışta Batur’un eli güçlenirken, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve İzmir milletvekili Murat Bakan da denkleme girdi. Kılıçdaroğlu’nun eski milletvekili Mehmet Ali Susam gibi bugüne kadar adı tartışılmayan bir ismi aday göstermesi de ihtimaller arasında.

KOCAOĞLU: BAŞVURU YAPTIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Gaziemir Aktepe - Emrez kentsel dönüşüm projesi tanıtım toplantısında şöyle konuştu: “Ben aday adayı olarak müracaat ettim. Kim aday olursa olsun, bana bu ulvi görevi veren partime ve İzmirliye karşı çalışmak istiyorum. Ne İzmirliyi ne partimi bırakmak gibi bir düşüncem olmadığını, namusum ve şerefimle çalışacağımı buradan taahhüt ediyorum. Kumpaslara karşı birlikte direndik. Eğer aday gösterilirsem geceli gündüzlü hemşehrilerim için çalışacağım” diye konuştu.