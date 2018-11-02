İzmir'de her yerde aranıyordu! O tacizci yakalandı
İzmir’de 29 Ekim akşamı 3 genç kızı taciz eden şahıs dün gece Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şahsın 29 Ekim akşam saatlerinde önce bir genç kızı apartmanına kadar takip edip taciz etmek istediği, fark edip kurtulması üzerine aynı gece Güzelyalı’da 14 yaşında bir genç kızı taciz ettiği öğrenildi. İki olayın ardından tacizcinin bu defa da 20 yaşında başka bir genç kızı Göztepe Metro civarında taciz ettiği ihbarları üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı. Tacizcinin dün gece yakalandığı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle