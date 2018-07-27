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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)
27.07.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Son dakika.. İzmir'de hareketli sabah... Rahip Brunson’un evinin önü boşaltıldı

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Son dakika.. İzmir'de hareketli sabah... Rahip Brunson’un evinin önü boşaltıldı

İZMİR’de ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson’un ev hapsinde bulunduğu apartmanın önü ve çevresi boşaltıldı.

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ancak ’sağlık sorunları’ dikkate alınarak cezası perşembe günü ev hapsine çevrilen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson’un evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi. Basın mensupları, apartmana 50 metre uzaklıktaki sokağın girişine gönderildi. Apartmanın etrafında 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Son dakika.. İzmirde hareketli sabah... Rahip Brunson’un evinin önü boşaltıldı

 

 

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