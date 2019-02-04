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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)
04.02.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

İzmir'de güneşin ardından yağış geliyor... Yarın akşam saatlerinden itibaren...

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İzmir'de güneşin ardından yağış geliyor... Yarın akşam saatlerinden itibaren...

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi illeri, geçen ocak ayında rekor yağışlar aldı. Kuvvetli yağışların ardından üç gündür yükselen sıcaklıklarla bahardan kalma günleri yaşayan İzmirlileri, yine fırtınalı ve yağışlı günler bekliyor. Kent genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken sıcaklıklar da düşecek.

İzmir'de geçen ay etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar birçok bölgede güçlük yaşadı. Aşırı yağışlardan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Yağışlardan en olumsuz yönde etkilenen ise sürücüler oldu. Caddelerdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine araçlar yolda kaldı. Bu nedenle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Meteoroloji İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de son 38, Manisa'da ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayı yaşandı. 1-24 Ocak 2019 tarihleri arasında Konak'a metrekareye 299.3, Seferihisar'a 320.8, Narlıdere'ye 334.6, Kemalpaşa'ya 405.6, Karşıyaka'ya 182.4, Manisa'ya 309.6, Balıkesir'e 153.2 ve Çanakkale'ye ise 51.5 kilogram yağış düştü.

BAHARDAN KALMA GÜNLER GERİDE KALACAK

Sağanak yağmur nedeniyle evlerinden çıkamayan İzmirliler, geçen Cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle adeta baharı yaşadı. Yarıyıl tatilinin son günlerinde İzmirliler, piknik alanlarına, deniz kenarlarına akın etti, güzel havanın tadını çıkardı. Ancak meteorolojik verilere göre, güzel havanın yerini salı (yarın) gününden itibaren yağışlı ve soğuk hava alacak. Salı akşam saatlerinden itibaren çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağmur etkili olacak. Ayrıca fırtınayla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

İzmir'de hava yarından itibaren hafta boyunca gökgürültülü ve sağanak yağışlı olacak, sıcaklık salı 21, çarşamba 17, perşembe 16, cuma, cumartesi ve pazar 14 derece seyredecek.

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