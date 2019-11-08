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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
08.11.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

İzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyon

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İzmir'de göçmen kaçakçılarına şok operasyon

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Operasyonda, geçişi organize ettiği ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin metruk bir binada toplandığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen aracı tespit etti. Bir süre aracı takip eden ekipler, operasyonu başlattı. Durdurulan araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i de Fas uyruklu olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda geçişi organize ettiği ileri sürülen sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H., M.A., K.H. ve M.H. gözaltına alındı. Ayrıca, K.H. ile M.H. isimli şüphelilerin gözcülük görevi yaptığı ileri sürüldü. Şüpheliler emniyete götürülürken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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