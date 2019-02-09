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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.02.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

İzmir’de gasp dehşeti... 'Param yok' deyince defalarca bıçakladı

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İzmir’de gasp dehşeti... 'Param yok' deyince defalarca bıçakladı

İzmir’in Buca ilçesinde iddialara göre bir gaspçı, para istediği genci vermeyince önce darp etti, ardından da defalarca bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen Resul Yazar (21) bir caminin tuvaletine girdi. Yazar’ın arkasından da daha sonra bir gaspçı tuvalete girdi ve elindeki falçatayla gençten para istedi. Gencin, “Param yok” demesine rağmen ikili arasında kavga çıktı.

21 yaşındaki genç, daha sonrada bir hamleyle dışarı çıktı ve kendini korumak amacıyla gaspçının üzerine baltayla yürüdü. Gaspçı saldırgan, daha sonra bir marketten bıçağı aldı ve Resul Yazar’a defalarca sapladı. Saldırgan, daha sonra ise olay yerinden kaçıp uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

O dehşet anlarını anlattı

Yaşanan olay sağlık ekiplerine bildirilirken 21 yaşındaki genç, hemen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan Resul Yazar, yaşadığı dehşet anları anlattı. Yazar'ın suratında falçata izi görülürken, "Peşimden geldi, dış kapıyı kilitledi. Sonra dedi 'çık dışarı'. Koluma, yüzüme, falçata attı" dedi.

Gencin akrabası İlhan Yalur (55), yeğeninin durumunun ağır olduğunu ve zanlının bir an önce yakalanmasını istedi. Yalur, görenlerin polise haber vermelerini de istedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, gaspçı saldırganın yakalanması için bir çalışma başlattı.

İzmir’de gasp dehşeti... Param yok deyince defalarca bıçakladı

 

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