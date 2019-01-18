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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
18.01.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Son dakika.. İzmir'de düğmeye basıldı! FETÖ, PKK ve uyuşturucu…

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Son dakika.. İzmir'de düğmeye basıldı! FETÖ, PKK ve uyuşturucu…

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ, PKK/KCK ve organize suç örgütü kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında 150 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri ve organize suç örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik FETÖ, PKK/KCK ve suç işlemek amacıyla örgüt kurulan organize bir şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bastı. Savcılı bu kapsamda, 3 ayrı dosyada 150 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı talimatı verdi.

İlk operasyonda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık aramalarda tespit edilen halen Hava Kuvvetlerinde 1 aktif astsubay, Hava Kuvvetlerinden emekli ihraç 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 65 astsubay ve diğer kurumlardan 4 sivil olmak üzere 72 zanlı hakkında 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

İkinci operasyonda da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturmada ise İzmir ve ilçeleriyle İstanbul, Aydın, Adıyaman, Gaziantep, Konya illerinde 62 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

PKK/KCK'YA DA BASKINLAR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkez olmak üzere İstanbul ve Mardin'de haklarında yakalama kararı verilen 16 şahıs hakkında eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecritini protesto etmek amacıyla HDP binasında açlık grevi yaptıkları tespit edilen 16 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise terör örgütüne ait çok sayıda bez parçası, dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Şüphelilerden birinin Sivas'ta terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün üyesi olmak suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi.

Ekipler, 3 ayrı soruşturma dosyası kapsamında yakalama kararı çıkarılan 150 şahsa yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.01.2019)
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