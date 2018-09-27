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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
27.09.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

İzmir'de fırtınaya karşı kırmızı alarm

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İzmir’de, Türkiye’nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtına ile ilgili tüm birimler alarma geçti. İZSU, İtfaiye, Fen İşleri, İZBETON ve Park Bahçeler birimleri, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce pazar günü Türkiye’nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtına ile ilgili tüm birimlerle harekete geçildi. İZSU, İtfaiye, Fen İşleri, İZBETON ve Park Bahçeler birimleri; fırtına ve şiddetli yağışa karşı can ve mal güvenliğinin korunması için personelini makine, ekipman ve araç ile 24 saat görev yapmaya hazır hale getirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ulaşımı etkileyecek tel kopması gibi olası risklere karşı merdivenli araçlar, ayırıcı- kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanla 30 ilçede, 50 grup ve 1000’in üzerinde personelle çalışacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelecek bilgiler doğrultusunda yağışın etkili olacağı bölgelere uzun mesafe su basan yüksek debili pompalar yerleştirilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca da kasırga ihtimaline karşı tüm personelin teyakkuz halinde olması istendi. Cumartesi gecesinden başlamak üzere pazartesi sabahına kadar nöbetçi ekiplerin görev yapacağı belirtilirken bomlu, damperli ve vinçli kamyonlarla TIR, loder, beko loder ve ekskavatör gibi araçların da hazır bulundurulacağı kaydedildi. Pazar günü ise araç ve personel sayısına takviye yapılacağı duyuruldu.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri de hem merkezde hem de ilçelerde su ile dere taşkınlarına karşın araçlar ve ekipleriyle hazır olacak. Alt geçitlerde oluşabilecek su birikmelerine karşı pompalar kurulacak. Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nca da muhtemel fırtınada devrilebilecek ağaçlara karşı nöbetçi ekip sayısını artırıldı. Kent sakinleri, acil taleplerini Hemşehri İletişim Merkezi’nin (HİM) 444 40 35 numaralı telefonu ya da ’@izmirhim’ Twitter hesabı üzerinden 24 saat yetkililere iletebilecek.

Meteorolojiden tropik fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 'tropik fırtına' uyarısı

MARMARİS’TE DE KASIRGA İÇİN ALARM VERİLDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Pazar günü Türkiye’ye Ege kıyılarından gelmesi ön görülen ve saatteki hızının 100-120 km/saate ulaşacağı ifade edilen kasırga nedeniyle alarma geçti. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt koordinesinde Temizlik, Zabıta, Fen ve İmar İşleri, ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimleri ile toplantı yaparak alınacak önlemler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Hafta sonu ilgili tüm personellerin olabilecek bir fırtına nedeniyle hazırda bekletilmesi talimatı verildi.

Toplantı sonrası birim müdürleri personellerine bilgi vererek şehri merkezinde alınacak önlemlerle ilgili hummalı çalışma başlattı. İlçe merkezindeki tıkalı rögar ve giderler temizlendi. Atatürk Caddesi’nden İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahildeki otel, restoran işletmecileri ve apartman sakinleri uyarıldı. Dereler kontrol edilerek temizlik çalışması yapıldı. Zabıta ekipleri, kırsalda bulunan denize kıyısı olan Turunç, Kumlubük, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Bayır, Karacasöğüt ve Hisarönü mahallerine giderek vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Şehir merkezi ve sahile kıyısı olan kırsal mahallelerde, çevreye zarar verebilecek ağaçların çürümüş, kurumuş dalları budandı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı... Tropik fırtınadan etkilenecek şehirlerde yaşayanlar ne yapmalı
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı... Tropik fırtınadan etkilenecek şehirlerde yaşayanlar ne yapmalı?

''DOĞAL OLAYA KARŞI HAZIRIZ''

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını okuduk. Birim müdürlerimizle toplantı yaptık. Olabilecek bir fırtına için tüm ekiplerimiz tedbirlerini aldı ve vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Olağan olarak yaptığımız temizlik, bakım ve onarım işlerini artırdık. Marmaris, altyapısı ve ıslah edilmiş dereleri ile gelebilecek doğal olaya karşı hazır" dedi.

Öte yandan Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve çevresinde oluşabilecek fırtınaya karşı kaptanları telsiz anonsları ile uyardı. Cumartesi akşam ve Pazar günü limanlarda bağlı teknelerin sağlamlaştırılması ve yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı personellerinin başlarında bulunması istendi.

Telefonla açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel de "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından ilçemizdeki kamu kurum, kuruluş, daire müdürleri tedbirler için talimatlar gönderildi. Polis, sahil güvenlik ve jandarma sorumluluk alanlarında gerekli tedbirlerini alacak. Marmaris ve çevresi gelebilecek fırtınaya karşı önlemlerini almış, hazır bir durumda" dedi.

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