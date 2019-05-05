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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
05.05.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi

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İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de etkili olan fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Konak'ta devrilen ağaç aracın üzerine düştü.

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli fırtına, kentte öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ şirketi, vapur seferlerini iptal etti.

Sefer iptallerinden haberi olmayan yolcular, güvenlik görevlilerince bilgilendirildi. Yolcular, alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Fırtına nedeniyle Konak ilçesi Vali Kazım Dirik Mahallesi'nde de ağaç devrildi. Devrilen ağaç, iş yerinin tentenelerine zarar vererek, aracın üzerine düştü. O sırada kaldırımda herhangi birinin bulunmaması, olası bir can kaybını veya yaralanmayı önledi.

İzmirde fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi
Konak Meydanı'nda İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan stantlar da rüzgarın etkisiyle devrildi. Fırtına zaman zaman, şiddetini yitirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtınanın pazartesi gece saatlerine kadar etkisini göstereceğini duyurdu.

İzmirde fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi

 

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