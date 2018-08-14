İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve iki astsubayın da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler, daha sonrada mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.
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