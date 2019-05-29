İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında aktif görevde olan astsubay, meslekten ihraç edilen teğmen ile eşinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif görevde olan astsubay, meslekten ihraç edilen teğmen ile eşinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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