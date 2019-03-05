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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
05.03.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

İzmir’de FETÖ operasyonu! 37 asker hakkında gözaltı kararı…

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İzmir’de FETÖ operasyonu! 37 asker hakkında gözaltı kararı…

İzmir merkezli 15 ildeki FETÖ operasyonunda, çeşitli kuvvet komutanlıklarında 'mahrem' yapılanmada bulunan 37 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ise Dikili ilçesinde 6 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik bir süredir yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, çeşitli kuvvet komutanlıklarında görevli; albay, binbaşı, yüzbaşı gibi rütbelerde de bulunan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında birliklerinde halen görevde olan 22 muvazzaf askerin olduğu öğrenildi. Askerlerin mahrem imamlarda örgütün belirlediği büfelerdeki ankesörlü telefonlardan görüşmeler yaptıkları, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları ifade edildi. Zanlıların TEM şubesinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan bir başka operasyonda, Dikili Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği tarafından Dikili ilçesinde PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler ile ilgili olarak Dikili Cumhuriyet Başsavcılığından arama ve yakalama kararı alındı. Dikili ve Ağrı ilinde ikamet eden 9 şahsa yönelik yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyallerin ele geçirildiği, tahkikat çok yönlü olarak Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve başsavcılık tarafından devam ettirildiği kaydedildi.

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