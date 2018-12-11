İzmir'de FETÖ operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 zanlıdan 9'u yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Operasyonla ilgili yapılan açıklamada ''Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen aralarında öğretmen, doktor, avukat, ihraç edilmiş Emniyet Şube Müdürü de bulunan ve daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan 19 şüpheli hakkında bu sabah İzmir, İstanbul, Antalya, Ankara ve Manisa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden A.A, F.S, K.T, R.D, S.K, B.S, Z.D, T.A yakalanarak gözaltına alınmış olup, 11 kişinin ise aranmasına devam edilmektedir'' denildi.
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