İzmir'de feci şekilde hayatını kaybetti
İZMİR'in Konak ilçesinde, Mustafa Kural (56), seyir halindeyken, motosikletine çarptığı öne sürülen hafriyat kamyonunun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü M.S., gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Konak'tan Bornova yönüne giden Mustafa Kural yönetimindeki 35 VL 382 plakalı motosiklete, iddiaya göre, aynı yöndeki M.S.'nin kullandığı 35 ACZ 723 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan Kural, kamyonun tekerleklerinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mustafa Kural'ın hayatını kaybettiği belirledi. Gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü M.S., polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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