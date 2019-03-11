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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
11.03.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

İzmir'de feci kaza... Rektör acı haberi verdi

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İzmir'de feci kaza... Rektör acı haberi verdi

İZMİR’in Konak ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri önce yol kenarındaki yayaya, ardından tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 1 kişi ile çarptığı yaya yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza,ÿsaat 18.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Balçova’dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 35 AT 3766 plakalı otomobil, yol kenarındaki yaya Ferya Bertan’a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, 35 AT 3766 plakalı otomobildeki iki kişi ile Ferya Bertan yaralandı.

SEFERLER AKSADI

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk yaşamını yitirdi. 1 yaralının ise tedavisine devam ediliyor.

Kaza yapan otomobillerden birinin tramvay yolunu kapatması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

REKTÖR ACI HABERİ VERDİ

Öte yandan 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar Twitter hesabından yaptığı açıklama ile üzücü haberi duyurdu. Hotar  "Üniversite Hastanemiz Onkoloji Servisi diyetisyenlerinden Ferya Bertan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet,ailesine,sevdiklerine ve tüm Üniversitemiz camiasına baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı. 

 

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